Entrevista con Ramón Arnau, nuevo presidente de ADCV.

Charlamos con Ramón Arnau sobre el futuro de ADCV y su relación con la Fundació del Disseny.

Texto: Paco Ballester

DissenyCV: ¿Cuál es tu valoración de la situación de la ADCV al acceder a la presidencia?

Ramón Arnau: Asumo la presidencia con una ADCV consolidada, con interesantes retos por delante y, sobre todo, con mucho que ofrecer. Nos encontramos en un momento clave; con el horizonte del 40 aniversario de la asociación se han planteado varios proyectos para hacerla evolucionar, siempre con el foco en la promoción y defensa de la profesión del diseño, pero con visión amplia, asumiendo y potenciando el papel clave del diseño en la transición hacia nuevos modelos de producir, de consumir y de vivir, en los que estamos implicados a nivel global. También profundizando en el conocimiento sobre el impacto del diseño y sus capacidades para favorecer el progreso y mejora como sociedad. Estas iniciativas nos han permitido reforzar los lazos con instituciones y organizaciones de diversa índole, desde universidades a institutos tecnológicos o centros de investigación, alianzas que abren nuevas oportunidades estratégicas. Este tipo de acciones pioneras suponen una aportación de valor remarcable para nuestras socias y socios.

DissenyCV: ¿Cuál es la principal dificultad a la que se enfrenta la asociación en estos momentos?

Ramón Arnau: En ADCV somos muy autoexigentes, siempre tratamos de que cada proyecto salga mejor que el anterior. El reto es siempre el mismo en los 39 años de vida de la asociación: el deseo de mejora. Que cada proyecto salga mejor que el anterior y por encima de todo, que sean de utilidad para los socios y al sector del diseño. Una de las dificultades que afrontamos es que, como asociación sin ánimo de lucro, tenemos unos recursos limitados. Tenemos que analizar y seleccionar muy bien las iniciativas por las que apostamos, que deben responder a nuestra misión y valores y regirse bajo criterios de calidad, sostenibilidad y competitividad.

DissenyCV: ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los socios de ADCV?

Ramón Arnau: Lo que voy a decir es tan sencillo como difícil a la vez: facturar. El socio lo que quiere es que su estudio vaya bien y que los proyectos que realice sean proyectos de calidad. Que sean proyectos que puedan mostrar. No solo proyectos que paguen facturas. Y en relación con la vinculación con la ADCV, que los proyectos desarrollados por ADCV tengan una repercusión que sea tangible.

DissenyCV: ¿Qué puedes aportar tú y tu equipo a la ADCV?

Ramón Arnau: Lo conté en la última asamblea. Entré como estudiante hace unos quince años. Veía la ADCV como un ente casi mágico. La primera asamblea a la que asistí coincidió con una crisis económica y entonces me di cuenta de que la asociación era un grupo de personas comprometidas que unían fuerzas para sacar adelante proyectos, con su defectos y virtudes. Siempre he intentado aportar nuevos enfoques, remar hacia un bien común para los socios. Espero que pueda aportar esto también como presidente.

DissenyCV: ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo en este 2024?

Ramón Arnau: Primero, actualizar estatutos. Están anticuados y no se ajustan a la realidad del sector ni de los asociados. Continuar con proyectos ya iniciados: premios ADCV, Valencia Disseny Week, etc. Estamos en conversaciones con IVACE para reestablecer la colaboración.

DissenyCV: ¿Cuál es el presupuesto con el que trabaja ADCV en 2024? ¿Es suficiente para acometer todos los proyectos presentados?

Ramón Arnau: ADCV es una institución completamente saneada. Intentamos que todos los proyectos que desarrollamos sean auto-financiados. El presupuesto es suficiente. En cuanto a instituciones públicas estamos esperando a la publicación de diferentes subvenciones que vayan asociadas a proyectos concretos.

DissenyCV: ¿Os habéis reunido ya con las instituciones públicas?

Ramón Arnau: Nos reunimos con José Luis Moreno, concejal de Cultura de l’Ajuntament de València hace unas semanas. Estuvimos hablando acerca de la entrega de premios ADCV y les invitamos a venir a la gala. Para nosotros es muy importante que las instituciones se impliquen. Con Generalitat -Relaciones Institucionales- tenemos un proyecto pendiente que está arrancando en estos momentos

DissenyCV: ¿Cómo valoras la salida de la anterior presidenta, Yolanda Herraiz?

Ramón Arnau: Personalmente me dio pena porque fue una presidenta que contribuyó mucho a la asociación, pero fue su decisión personal. Consideró que debía salir en ese momento.

DissenyCV: ¿A qué crees que se refirió Herraiz en sus declaraciones cuando habló de “inoculación al miedo de no alzar la voz”? ¿Compartes esa sensación?

Ramón Arnau: No la comparto. Llevo muchos años en la Junta y conozco distintas situaciones. No se por qué dijo eso, ella tiene la respuesta. Somos una Junta que reflexionamos y trabajamos las decisiones y creo que todo el que votó en su día sabía lo que se estaba votando y lo que se había deliberado.

DissenyCV: Yolanda Herraiz habló también de “la injerencia que la Fundació del Disseny aplica sobre la ADCV”. ¿A qué tipo de injerencias se refería y a qué áreas o proyectos se supone que afectaban?

Ramón Arnau: Francamente no se a que se refería. Lo único que la Fundació del Disseny propuso fue hacer un comunicado conjunto. Esa propuesta se trasladó a la Junta y se aprobó.

DissenyCV: Juliane Petri afirmó en su carta de despedida que “se antepusieron los intereses de la Fundació a los de la ADCV”. ¿Existe un conflicto de intereses entre ADCV y la Fundació?

Ramón Arnau: No. En la asamblea se votó a favor de un cambio en la manera de relacionarse ambas entidades.

DissenyCV: ¿Consideras que ADCV continúa siendo el interlocutor válido con la Administración?

Ramón Arnau: Creo que ambos, ADCV y Fundació, somos interlocutores válidos. Cada entidad en relación con sus intereses. Nosotros representamos a los profesionales, nuestros socios. La Fundació es una entidad privada con sus propios intereses.

DissenyCV: ¿Qué consecuencias puede tener para la ADCV que otra entidad gestione subvenciones enfocadas al diseño? ¿Puede afectar esto a la capacidad de maniobra de ADCV?

Ramón Arnau: No, porque cada entidad lleva su propio camino. Hay proyectos en los que colaboraremos y otros en los que no. Esa idea de que hay que repartirse el pastel y puede que te quedes sin porción, no la veo así. Creo que si tienes un proyecto que vale la pena, la Administración mostrará interés. En todos los sectores hay competencia interna por los mismos fondos.

DissenyCV: ¿Entiendes que desde la Fundació se promocionen unos galardones de diseño cuando existen los premios ADCV?

Ramón Arnau: Si, y, de hecho, cuando nos reunimos con la Fundació para trasladar y aclarar las preguntas de los socios, uno de los puntos que tratamos fueron los galardones. Tal y como nos lo planteó la Fundació no existía ningún conflicto.

DissenyCV: ¿Cómo afectará en 2024 el Design Fest promovido por la Fundació a la Valencia Disseny Week?

Ramón Arnau: Va a afectar bien, estoy seguro. Es uno de los puntos que vamos a trabajar con Fundació en el nuevo convenio. La idea es trabajar en un convenio marco bien definido y cuando sea necesario, hacer convenios específicos para cada proyecto.

DissenyCV: ¿Consideras necesario la existencia de convenios entre una asociación que profesional y una entidad privada como la Fundació? ¿Qué pueden aportar estos convenios a la ADCV y sus socios?

Ramón Arnau: Cualquier relación entre entidades que colaboran en una materia o sector debe estar regulada por un convenio. En este caso es lógico que también lo esté. Anteriormente se ha hablado de solapamientos o duplicidades. En el caso de proyectos comunes en los que colaboremos, un convenio marcará que una entidad no pise a la otra.

DissenyCV: ¿Queda la promoción y difusión del diseño en manos de la Fundació? ¿Qué papel tendrá la ADCV en este aspecto?

Ramón Arnau: ADCV representa a los profesionales y empresas del sector. Por lo tanto, promocionar su trabajo es una tarea que recae en ADCV. Si otra empresa tiene interés en promocionar el diseño, perfecto. Todos remamos en la misma dirección.

DissenyCV: ¿Crees que la situación que ha vivido el sector en los últimos meses ha enrarecido el clima del diseño en Valencia? ¿Crees que puede afectar al colectivo de diseñadores?

Ramón Arnau: Creo que en la Asamblea se vio que había más ruido que otra cosa. Siempre se ha presumido del buen rollo que había en el diseño valenciano y puedes decir: “Vaya, qué pena”, pero por lo visto en la Asamblea creo que no se ha dado esta situación.

DissenyCV: ¿Crees, como comentaron algunas opiniones durante la última Junta, que las publicaciones que han criticado la relación entre ADCV y Fundació responden a una campaña de desprestigio?

Ramón Arnau: No lo se, pero creo que cualquier publicación debe aportar datos contrastados. No entro a valorar esta cuestión.

DissenyCV: Por último, ¿cómo te sientes en el nuevo papel de presidente?

Ramón Arnau: Mentiría si no admitiera que tenía ilusión por llegar algún día al cargo. No tanto por el cargo sino por la sensación de estar respaldado por los socios. Es algo que te llena. Es una gran responsabilidad y me hubiera gustado que el cargo hubiera llegado de una manera más natural. Al día siguiente de la dimisión de Yolanda Herraiz trasladé que sin el respaldo de los socios yo no iba a continuar. Lo ha habido y me parece estupendo.